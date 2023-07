Messina – Bypass a Boccetta: domani riunione in Prefettura

Si terrà domani, 19 luglio, la riunione in Prefettura sulla paventata apertura del bypass Boccetta a Messina. I lavori in tangenziale si sono conclusi nella giornata di ieri. Il bypass potrebbe essere fruibile sin da subito, ma ovviamente dovranno essere accertate tutte le questioni tecniche e soprattutto i dettagli legati alla sicurezza in questo periodo. Il traffico, l’esodo e controesodo in vista di agosto, gli inevitabili effetti alla viabilità che il nuovo cambio di percorso sul viadotto Ritiro provocherà saranno alla base della riunione di domani, che vedrà impegnati i vertici della Prefettura e del cas.

Da quanto trapela, lo stesso Cas vorrebbe evitare ulteriori rinvii e procedere alla demolizione dell’ultima parte di impalcato e alla contestuale apertura del nuovo bypass con la conseguente chiusura dello svincolo di Giostra.

Dall’altra parte la Prefettura preferirebbe spostare l’apertura a dopo l’estate considerando il traffico derivante dall’esodo e dal controesodo e gli eventi estivi in calendario, concerto dei Pinguini Tattici Nucleari e processione della Vara su tutti.

Così tutto potrebbe essere rinviato a settembre ma il Cas (Consorzio autostrade siciliane) spera di poter fare subito, per poter concentrare i lavori sull’ultima parte, la carreggiata lato monte del viadotto Ritiro.