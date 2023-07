Terme Vigliatore – Chiuderà da oggi il Ponte Termini per la messa in sicurezza stradale

Il ponte che collega il comune di Terme Vigliatore a quello di Barcellona per lavori di riqualificazione straordinaria, sarà chiuso al transito, in entrambi i sensi dall’Anas, già dalla giornata di oggi, lunedì 17 luglio. I lavori dovrebbero durare due anni.

Sono state già predisposte due bretelle, per il collegamento da Barcellona a Terme Vigliatore e viceversa, in alternativa già da diverse settimane sono state installate delle segnaletiche per indicare il percorso alternativo alla via Nazionale.

LE BRETELLE VERRANNO CHIUSE GIORNALMENTE DALLE 22:00 alle 7:00.

Al fine di evitare pericoli il limite massimo di velocità sarà di 30 km/h per le strade interessate e resteranno i semafori per il senso unico alternato sui cavalcavia interessati, oltre al divieto di transito per mezzi pesanti.

