San Salvatore di Fitalia: il 20 agosto per la ricorrenza di San Calogero il concerto di Roberto Vecchioni

Domenica 20 Agosto San Salvatore di Fitalia accoglierà le parole e la musica di Roberto Vecchioni, che si esibirà in piazza San Calogero alle ore 22.00 in una tappa de “L’infinito tour”.

Il Professore, così come è conosciuto affettuosamente dal pubblico, regalerà una serata di pura poesia nella cornice della Valle del Fitalia. L’ingresso al concerto sarà gratuito. Roberto Vecchioni è un protagonista assoluto della scena cantautoriale italiana. In oltre 50 anni di carriera ha dato vita a brani che sono ormai dei veri e propri classici come “Luci a San Siro”, “Samarcanda”, “Sogna ragazzo, sogna”, “Chiamami ancora amore”, “El bandolero stanco” e tanti altri pezzi caratterizzati da una poetica inconfondibile.

La prima parte dello spettacolo sarà dedicata ai brani del nuovo album per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l’immagine.