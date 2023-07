Ficarra: ricontrattualizzazione per i dipendenti comunali, stabilizzazione per gli Asu, le proposte dell’opposizione

Ricontrattualizzazione di tutto il personale dipendente da part-time a full-time e attivare le procedure di legge per la stabilizzazione del personale Asu, previo confronto con le organizzazioni sindacali. E’ l’oggetto di una mozione di indirizzo che i consiglieri di Ficarra bene Comune Nino Pizzino, Mela Marraffa e Patrizia Sciacca hanno inviato al presidente del consiglio comunale per discutere questi argomenti in aula e all’esecutivo in modo che si concretizzino queste opportunità.

I tre consiglieri hanno evidenziato come il personale dipendente part-time a 24 ore settimanali, il cosiddetto ex contrattista, presente nella dotazione organica del comune di Ficarra, rappresenti oramai la totalità della forza lavoro: 5 dipendenti sono a tempo pieno a 36 ore settimanali (di cui un’unità prossima alla pensione) e 19 dipendenti full-time a 24 ore e di cui una a 20 ore settimanali di cui 18 è per l’80% a carico della Regione Siciliana e solo per il 20% a carico di bilancio comunale.

Dal 2015 ad oggi, è scritto ancora nella mozione, sono andati in pensione circa 24 dipendenti di full-time ed a totale costo sul bilancio comunale, con un risparmio per le casse comunali per centinaia di migliaia di euro, in quanto risorse non più impegnate e previste nel corrente bilancio.

Risultano poi in utilizzo al comune di Ficarra cinque lavoratori in attività socialmente utili, che sostituiscono in toto le mansioni ed il lavoro dei dipendenti andati in pensione, soprattutto nei servizi esterni. Viste le carenze di organico e di ore settimanali aggiuntive al part-time, il comune risulta chiuso ai servizi ed all’utenza nelle ore pomeridiane nei mesi di luglio ed agosto, con ovvi disservizi alla popolazione ed un maggiore carico di lavoro ai dipendenti.

Con questi presupposti il gruppo di opposizione auspica che il consiglio impegni l’esecutivo – a seguito di confronto con le organizzazioni sindacali – a garantire la copertura finanziaria per la ricontrattualizzazione di tutto il personale dipendente da part-time a full-time, già nella predisposizione ed approvazione del bilancio previsionale 2023/2025 e procedere alla stabilizzazione del personale Asu.