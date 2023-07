San Piero Patti: i fondi per consolidare la frazione Sambuco

E’ un intervento finalizzato a proteggere una delle frazioni di San Piero Patti, un’opera che si potrà realizzare grazie a fondi del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si tratta di circa un milione di euro per il consolidamento e sistemazione idrogeologica dell’abitato della frazione Sambuco di San Piero Patti.

Il finanziamento, comprende anche le somme per la progettazione – circa 55 mila euro, che era stato richiesto dalla giunta di Cinzia Marchello nel settembre 2022 sfruttando la legge 145 del 2018, che prevede fondi da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio. Il Comune di San Piero Patti è rientrato tra gli enti beneficiari di questo sostanzioso contributo per mettere in sicurezza la frazione di Sambuco e i suoi abitanti.

Il sindaco Cinzia Marchello ha ribadito che il suo esecutivo è alla ricerca di tutte le possibili fonti di finanziamento per intervenire ancora nelle frazioni in maniera più incisiva per valorizzare le contrade, renderle più vivibili e preservarne il senso di comunità.

Nello stesso tempo l’esecutivo ha assegnato 3.660.00 euro per la manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza.

Il comune sanpietrino aveva presentato l’istanza di finanziamento al Ministero dell’Interno del progetto esecutivo di videocontrollo del territorio comunale e con decreto dell’8 aprile dello scorso anno il Ministro dell’Interno aveva approvato la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento ed il comune collinare era risultato destinatario di un finanziamento di 55 mila euro.