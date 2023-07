Temperature da record in Sicilia, i consigli per difendersi dal calore

L’anticiclone africano Cerbero cede il posto al subtropicale Caronte e la Sicilia è destinata a giornate di caldo infernale. Bollino rosso a Catania e Messina per il rischio ondate di calore già a partire da oggi sabato 15 e domani, domenica 16 luglio. Domani sulla fascia tirrenica si toccheranno i 36 gradi, mentre temperature record sono previste a Trapani e Caltanissetta, dove il termometro potrebbe arrivare a 41 gradi e a Ragusa, con 39. Ma a preoccupare sono le previsioni per la prossima settimana: stando alle cartine degli esperti di 3B Meteo, si ipotizza che le colonnine di mercurio potranno schizzare oltre i 40 gradi anche nel messinese e fino ai 44/45 nelle aree interne e a sud dell’Isola.

Una situazione da non sottovalutare, con possibili effetti negativi sulla salute anche di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche. Necessario il ricorso a buone pratiche per contrastare gli effetti del clima rovente, come evitare di esporsi a caldo e sole diretto tra le 11.00 e le 18.00, le zone particolarmente trafficate, indossare indumenti chiari, leggeri, in fibre naturali, come cotone e lino, riparare la testa con un cappello leggero e usare occhiali da sole, oltre a proteggere la pelle con creme solari ad alto fattore protettivo. In casa usare correttamente condizionatori e ventilatori, assicurando un adeguato ricambio di aria.

Meglio tenere tapparelle e finestre chiuse di giorno e aprire, invece, la sera, evitando l’uso di fuochi per cotture lunghe, forno elettrico e elettrodomestici che generano calore. Imperativo bere molto, moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè ed evitare quelle troppo fredde ed alcoliche, per scongiurare il rischio di congestione. Seguire un’alimentazione leggera, no a cibi elaborati e piccanti e preferire verdura e frutta fresche. Attenzione anche alla corretta conservazione di farmaci ed alimenti deperibili: le temperature elevate, infatti, favoriscono la proliferazione di germi patogeni causa di disturbi gastroenterici. Consigli anche per chi deve viaggiare, evitando l’uso dell’auto nelle ore più calde se non è climatizzata e ricordarsi sempre di portare con se sufficienti scorte di acqua in caso di code o file impreviste. Attenzione ai sintomi da colpi di calore: mal di testa, nausea, vomito e sensazione di vertigine, possibili stati d’ansia e confusionali. La temperatura corporea aumenta rapidamente fino anche a 40-41° C e si può perdere coscienza. In questi casi è opportuno chiamare immediatamente un medico.