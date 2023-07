Ficarra – Inaugurati un nuovo parcheggio ed una piazzetta

Venerdì ricco quello ficarrese che ha visto l’Amministrazione comunale tagliare il nastro a due opere pubbliche particolarmente significative per Ficarra ed i suoi cittadini.

Alla presenza dei consiglieri di maggioranza, della giunta al completo e di un folto pubblico che, a dispetto delle temperature torride, ha risposto all’appello dell’Amministrazione presenziando massivamente al duplice evento, dopo la benedizione religiosa da parte dell’arciprete di Ficarra, Don Giuseppe Cavallaro, il Sindaco Ridolfo ha affidato a due bambini il taglio del nastro prima del nuovo parcheggio di Via Logge e, a seguire, della nuova piazzetta del cimitero.

Il nuovo parcheggio costituisce un’importante opera pubblica realizzata con fondi del bilancio comunale attraverso la devoluzione di un mutuo contratto anni addietro; con quest’opera, il piccolo borgo si dota di ulteriori oltre 40 posti auto in pieno centro, proprio al di sotto dell’edificio comunale e a valle della nuova guardia medica, anch’essa di imminente inaugurazione.

Con il nuovo parcheggio, Ficarra acquisisce nuovi spazi di sosta in grado di rispondere alle esigenze non soltanto dei residenti, ma anche di quanti, visitatori e turisti, vorranno muoversi in maniera sostenibile senza congestionare il centro.

Peraltro, il nuovo parcheggio assume sin da subito un importante ruolo nella mobilità urbana ed extra urbana poiché, proprio a partire da sabato 15, prende il via il servizio di collegamento con la costa tramite servizio bus con una delle fermate prevista in prossimità del nuovo parcheggio: un’importante possibilità per residenti e turisti che potranno lasciare le auto per muoversi in libertà.

Per quanto riguarda la seconda delle opere inaugurate, finanziata in parte con i fondi del Ministero dell’Interno ed in parte con risorse del bilancio comunale, si tratta di una piazzetta posta sulla via principale del paese, in prossimità del cimitero Comunale, che si era fortemente degradata e danneggiata a causa della presenza di grandi alberi che ne avevano compromesso la pavimentazione e lesionato parte della struttura.

La piazzetta ha quindi subito un intervento di consolidamento dei muri e di rifacimento della pavimentazione, oltre che la piantumazione di nuovi alberi, la sostituzione delle panchine e la realizzazione di un nuovo e moderno impianto di illuminazione.

Nel discorso dell’inaugurazione, il Sindaco ha elencato i numerosi interventi pubblici e le opere che saranno inaugurate nel breve e medio periodo, in parte ereditate dalla passata amministrazione, non mancando di sottolineare come i lavori realizzati in quest’occasione siano stati il frutto non soltanto del lavoro incessante dell’Amministrazione in carica, ma anche dell’impegno delle ditte esecutrici – Ri.Fi. s.a.s. di Ficarra per il parcheggio e ditta Speziale Marco di Brolo per la piazzetta – che, con inusitato senso di servizio per la comunità sono andate ben oltre il mero aspetto contrattuale, esorbitando i doveri derivanti dagli appalti e sposando generosamente le esigenze dell’Amministrazione a beneficio esclusivo del paese, dei suoi abitanti e dei suoi fruitori.