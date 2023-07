Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 19 sulla via Nazionale.

Per cause da accertare, un anziano di Brolo è stato investito da una Fiat 600 in transito, condotta da un un uomo di Capo d’Orlando.

Il pedone, che è rimasto ferito, è stato soccorso dai sanitari del 118 che, date le ferite riportate, lo hanno condotto al campo sportivo di Brolo, da dove è stato poi prelevato dall’elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale.