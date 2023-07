Brolo: è il primo comune del distretto D30 ad avere in organico un’assistente sociale a tempo indeterminato

Il comune di Brolo è il primo ente locale del distretto socio-sanitario D30 ad avere nel proprio organico un’assistente sociale a tempo indeterminato. Da oggi, infatti, è entrata in servizio la dottoressa Stefania Saitta che finora aveva svolto l’incarico a tempo determinato nell’ambito di uno specifico progetto.

L’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Laccoto, così come disposto dalle norme nazionali e regionali che introducono un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 4.000 abitanti, ha avviato tutte le procedure per l’assunzione della professionista che era risultata idonea nella graduatoria di un concorso al comune di Patti.

“Quello dei servizi sociali è un settore delicato che richiede grande sensibilità, empatia, competenza e conoscenza delle problematiche della comunità in cui si opera – affermano il sindaco Laccoto e l’assessore ai servizi sociali Tina Fioravanti. L’obiettivo che ci siamo posti è quello di migliorare la qualità dei servizi e per questo è fondamentale avere nell’organico questa figura in grado di monitorare il territorio, individuare i punti di debolezza sociale e analizzare le situazioni più complesse nelle quali è necessario intervenire anche con attività di prevenzione mirata”.