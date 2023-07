Maria Larissa Bollaci nuovo Dirigente Scolastico del Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando

La Prof.ssa Maria Larissa Bollaci è il nuovo Dirigente Scolastico del Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando. Subentra a Margherita Giardina, che dal 1° settembre 2023 andrà in pensione.

La Prof.ssa Bollaci è stata Dirigente Scolastico del Liceo Sciascia-Fermi di Sant’Agata di Militello, dal 2015 fino ad oggi; istituto in cui ha svolto un egregio lavoro, aiutando il Liceo santagatese a crescere di anno in anno. Laureata in Pedagogia all’università di Messina, prima aveva anche diretto l’Istituto Comprensivo di Tortorici, dal 2009 al 2015. Diverse le esperienze come Reggente: a Capizzi, Longi e al Marconi di Sant’Agata di Militello.

Adesso la nuova sfida in uno dei Licei più prestigiosi della provincia messinese.

Allo Sciascia-Fermi invece approda la Prof.ssa Teresa Santomarco Terrano, proveniente dall’I.C. di Longi.

QUI le nuove assegnazioni degli incarichi ai dirigenti scolastici in Sicilia.