Il 21 luglio tutti in passerella!!! Alla selezione di Miss Reginetta d’Italia e Over sarà presente Alfredo Bruno della New Meta Event

La carovana della bellezza di Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over si avvicina sempre di più alla finale regionale del 5 agosto, una data importante per tante Miss siciliane che hanno deciso di iniziare questo importante percorso seguito a livello nazionale dalla New Meta Event e per la Sicilia da Nuccia Sottile, Giuseppe Messina e Peppe Aleci.

L’ultimo atto regionale si svolgerà nello splendido scenario di palazzo Biscari di Mirabella Imbaccari dove in una sera si intrecciano bellezza, storia, arte e cultura siciliana.

Intanto venerdì 21 luglio 2023 dalle ore 21:00 si svolgerà una selezione importante all’Atlantis di Furnari, location adagiata sul porticciolo turistico di Portorosa.

Sarà presente, in rappresentanza della New Meta Event, Alfredo Bruno, già coreografo della finale nazionale e grande esperto di moda e di spettacolo. Il suo occhio vigile sarà il primo a valutare silenziosamente il meraviglioso gruppo delle finaliste.

Sarà un occasione per le partecipanti di fare domande e per conoscere meglio il mondo straordinario di Miss Reginetta che anche quest’anno è legato al reality TV nazionale “Queen Mood”.

Le iscrizioni sono aperte e gratuite al n° di cellullare 339 82 54 709 (Nuccia Sottile) o sui siti ufficiali: www.reginettaditalia.it o www.missreginettaover.it.

Intanto le finaliste, giorno 20 luglio, si rilasseranno in una meravigliosa minicrociera in barca a vela con partenza da Milazzo.