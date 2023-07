Sant’Agata Militello: 35 i centisti al Liceo Sciascia Fermi, 24 con lode. Tutti i nomi

Sono ben 35 gli studenti dei vari licei dell’Istituto di Istruzione Superiore “Sciascia-Fermi” di Sant’Agata di Militello che hanno superato l’esame di Stato 2023 con la votazione di 100/100. Ben 24 hanno ottenuto anche la lode.

La scuola non è un circuito di gara a chi è più bravo e ciascuno esprime, secondo le proprie inclinazioni, capacità ed impegno, un risultato diverso che non classifica mai la persona, ma solo la conclusione di un percorso iniziato 5 anni fa. Ma è vero anche che ottenere il massimo dei voti rappresenta un traguardo importante, non solo per questi ragazzi e ragazze, che hanno raccolto i frutti del loro impegno, ma anche per le rispettive famiglie e tutti gli insegnanti, che li hanno seguiti e supportati in questi anni, nonché per la stessa dirigente del Liceo santagatese, Maria Larissa Bollaci, a conferma che l’istituto continua ad attestarsi su livelli di eccellenza.

Ecco i nomi dei centisti 2023

Liceo Classico

100/100 e menzione di Lode – Quinta A: Antonino Di Noto, Lorenzo Maimone e Lucia Maria Valore – Quinta B: Maria Pia Catena, Matteo Cocivera, Giuseppe De Carlo, Verdiana Karol Di Maria e Adelfio Sanfilippo.

100/100- Quinta A: Rosalia Teresa Faillaci, Anita Miceli, Federica Musumeci, Elena Pruiti Ciarello – Quinta B: Mattia Ceraso e Onofrio Samuele Torcivia.

Liceo Scientifico

100/100 e menzione di Lode – Quinta A: Pietro Barone, Lucrezia Cinnera Martino, Federico Scaffidi Muta – Quinta B: Alessia Di Salvo, Simone Sutera; Quinta E: Vincenzo Pruiti Ciarello; Quinta F: Giada Mancuso.

100/100- Quinta A: Angela Calcò, Nicoletta Maria Filetto, Biagio Giuseppe Persano Adorno – Quinta B: Gioacchino Gullotti, Gaetano Saccone Tirritò, Samuele Sutera; Quinta E: Rosaria Citriglia; Quinta F: Siria Catanese, Alessio Drago, Giada Gagliano, Josephine Naso Onofrio, Elisa Ognissanto

Liceo Linguistico

100/100 e menzione di Lode – Quinta A: Letizia Lentini – Quinta B: Alessandra Crascì, Naima Molica Colella, Consuelo Pruiti Ciarello

100/100- Quinta A: Dalila Maria Pia Altafini, Mariaconcetta Armeli Moccia, Gaetano Campisi, Aurora Canciglia, Elisabetta Mignacca – Quinta B: Marta Araca, Gaia Infuso, Alessia Insana.

Liceo Scienze Applicate

100/100 e menzione di Lode – Quinta C: Federico Lo Monaco – Quinta D: Giorgio Maria Sava, Enzo Francesco Sberna.

100/100- Quinta C: Nicole Dottore – Quinta D:Martina Cianciolo

Liceo Scienze Umane

100/100 e menzione di Lode – Quinta B: Sofia Maria Sanna, Adriana Testa

100/100- Quinta A: Federica Barbera Frandanisi, Maria Pia D’Anna, Maria Pia Gelsomino, Alessia Gianfaldone; Quinta B: Francesca Di Carlo, Ilenia Fazio, Samantha Priola.