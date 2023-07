Barcellona P.G. – Il 13 luglio la premiazione degli alunni meritevoli alla villa Primo Levi

L’Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto organizza una premiazione per gli alunni meritevoli che hanno ottenuto il massimo di voti nell’anno scolastico 2022/2023.

La premiazione si terrà giorno 13 luglio 2023 alle ore 18:30 nella Villa Primo Levi, antistante il Teatro Mandanici.

La maturità è un momento importante della crescita di tutte le giovani generazioni.

Un momento per congratulare con queste giovani menti e augurare un futuro radioso e pieno di soddisfazioni, anche per ringraziare i presidi e gli insegnanti delle scuole per la dedizione e l’impegno, spendendosi per far crescere il bene più prezioso di cui disponiamo: “le giovani generazioni”.

Angela Serena Lo Conti