Torrenova – Il saggio di fine anno della Studio Dance and Sport

Lo scorso 7 luglio si è svolto a Torrenova, in Piazza Mare, il saggio della Studio Dance and Dport di Melissa Agostino, denominato “la sirenetta”.

Ben 80 allievi, 6 attori e 3 cantanti si sono esibiti in un mix di colori, luci e atmosfera suggestiva. La Studio Dance and Sport quest’anno si è superata, realizzando il primo saggio interamente in digitale, riuscendo a portare delle scenografie in LED Wall di 8 metri per 3: una scenografia gigante dove è stato proiettato un film sullo sfondo marino.

Meravigliato il pubblico che ha apprezzato questo diverso tipo di fare spettacolo. La maestra Melissa Agostino da anni riserva spettacoli suggestivi e pieni di emozioni e novità. Suggestivo il finale dello spettacolo con un video che raccontava tutti gli stage, concorsi, borse di studio e obiettivi raggiunti durante l’anno accademico.

La maestra ha ringraziato il pubblico e ha dato appuntamento a settembre con due nuove attività: la danza aerea e la dancehall.