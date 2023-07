Sant’Agata di Militello – L’Inter club in festa: più di 200 persone nella sede santagatese

Grande festa all’Inter Club di S.Agata Militello che, domenica 9 luglio, ha accolto la giornata nerazzurra regionale. E’ la prima volta che questo evento si tiene a Sant’Agata di Militello, che si tiene da anni in Sicilia e nelle altre regioni d’Italia.

Più di 200 appassionati della squadra neroazzurra si sono riuniti nella giornata di domenica a Sant’Agata di Militello per discutere delle attività dei vari club siciliani per la prossima stagione calcistica che si aprirà ad agosto.

È stato un momento che ha rafforzato il senso di appartenenza ai colori nerazzurri dell’Inter, proprio nella giornata in cui è venuto a mancare un illustre giocatore della Grande Inter degli anni ‘60, Luis Suarez (detto Luisito).

Appuntamento riuscitissimo che si è caratterizzato in tre fasi: un primo momento dedicato alla distribuzione dei gadgets annuali presso i locali dello storico sodalizio santagatese in via Cernaia; l’evento poi si è spostato nel vicino teatro del Sacro Cuore, dove il coordinatore regionale e nazionale (rispettivamente Francesco Scuderi e Valerio Bressani) hanno tenuto una conferenza con la partecipazione degli appassionati nerazzurri provenienti da ogni dove dell’isola.

L’inter club santagatese ha accolto infatti tifosi proveniente dai Nebrodi, ma non solo: Milazzo, Catania, Marsala, Agrigento e tanti altri ancora.

Una grande soddisfazione per tutti i componenti del direttivo dell’Inter club di Sant’Agata che con grande impegno e abnegazione ha voluto questa giornata.

Fondato nel giugno del 1984, l’Inter club Javier Zanetti si avvia a tagliare lo storico traguardo dei 40 anni di attività potendo contare sul supporto di circa 170 iscritti si annovera tra i club più numerosi della Sicilia.

Giulia Catalfamo