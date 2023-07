Acquedolci, approvato il bilancio di previsione 2023-2025. Ricca: “Bilancio che consente mantenimento di tutti i servizi, nessun aumento di tasse e nuovi investimenti“

Disco verde per il bilancio di previsione 2023-2025 ad Acquedolci, dove il civico consesso ha approvato il documento di programmazione con 7 voti favorevoli ed un astenuto entro il termine previsto.

Motivo di orgoglio per il l’amministrazione comunale, ed in particolare per il vice sindaco e assessore al ramo Salvatore Ricca, che così ha commentato l’approvazione del fondamentale strumento di pianificazione economica e di programmazione politica dell’ente, senza alcun emendamento presentato:“Un bilancio rigoroso con il fine principale di consentire il mantenimento di tutti i servizi, nessun aumento di tasse e nuovi investimenti.”

“Ringrazio il segretario comunale il responsabile del settore finanziario e tutti gli uffici per l’incessante lavoro svolto, oltre a seguire la quotidianità, e aver predisposto cosi tutti gli atti propedeutici ed il Bilancio stesso. Ringrazio il presidente del consiglio prof. Giuseppe Salerno, il consiglio comunale nella sua interezza maggioranza e opposizione.

“Ringrazio altresì il sindaco Alvaro Riolo e la giunta con cui si è collaborato, nel rispetto dei limiti della procedura di riequilibrio, per garantire il soddisfacimento delle diverse esigenze proprie delle deleghe rispettivamente assegnate.”