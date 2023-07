Sinagra, scontro tra auto e scooter all’ingresso del paese. Ferito un uomo

Un incidente stradale tra un’auto ed uno scooter si è verificato dopo le 13 di oggi nei pressi della rotonda di intersezione tra la SP145 e la SP139 e di piazza Quasimodo a Sinagra.

In corso di accertamento le cause che hanno determinato lo scontro, avvenuto tra la vettura condotta da una donna e il motociclo con a bordo un 50enne, che nell’impatto ha avuto la peggio. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con due ambulanze. Per lui si è reso necessario il trasferimento in ambulanza fino a Brolo da dove pare verrà trasferito in elisoccorso a Messina, avendo riportato un brutto trauma ad un arto, che richiede cure specialistiche.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i volontari di protezione civile, insieme al primo cittadino Nino Musca.

Sembra che proprio l’intersezione e la rotonda dove oggi è avvenuto il sinistro potrebbero essere oggetto a breve di un intervento di revisione da parte dell’amministrazione comunale, che vorrebbe ridisegnarla.