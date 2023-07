Schianto in moto a Giampilieri Marina. Perde la vita un 26enne

Ancora sangue sulle strade siciliane in questo terribile 6 luglio. Un incidente mortale, il secondo avvenuto oggi in provincia di Messina, si è verificato sulla statale 114 della Città dello Stretto poco dopo le 19.

Per cause in corso di accertamento si sono scontrate, all’altezza dell’abitato di Giampilieri Marina, una Fiat Panda, condotta da un uomo anziano ed una moto Ducati guidata, invece, da un 26enne. Ad avere la peggio è stato il giovane centauro, originario di Catania, che pare sia stato sbalzato dal mezzo, finendo ad una trentina di metri dalla moto.

Le condizioni del 26enne, soccorso dai sanitari del 118, sono apparse subito disperate. È stato trasferito in codice rosso in ospedale, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.