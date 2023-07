Patti: incidente sulla 113, morto il conducente della moto. Aveva 67 anni

Epilogo tragico per l’incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla strada statale 113, poco dopo l’uscita dal centro abitato di Patti, direzione Messina, oltre il “Canapè”. Il conducente della moto, un sessantasettenne che, per cause in corso di accertamento, si era scontrato con un’auto, è morto.

Dopo l’incidente le sue condizioni erano apparse gravi, ma era stato detto che non si temeva per la vita; condotto in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti, sarebbero state riscontrate fratture e lesioni gravissime ad una gamba e poi ad un braccio.

Era stato sottoposto ad accertamenti e si era deciso di intervenire chirurgicamente subito, soprattutto per cercare di salvare la gamba che era piuttosto compromessa. Evidentemente in seguito il quadro clinico è peggiorato e in avanti non c’è stato nulla da fare.

A seguito dell’incidente è intervenuta la polizia municipale e in avanti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Patti. Dopo aver sentito il magistrato titolare delle indagini, i vigili urbani hanno proceduto al sequestro dei due mezzi.