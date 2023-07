Un risultato importante per la contrada San Martino di Capo d’Orlando. Dopo anni di disagi per gli abitanti della zona, è stata allargata la strada che conduce alla chiesa della contrada. In questo modo sarà reso possibile il transito alle ambulanze e ai mezzi di soccorso. Soddisfatto il consigliere Fabio Colombo, che da anni si batteva per la causa.