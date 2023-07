“Prospettive di sviluppo per la Sicilia” giovedì 6 luglio a Palermo

Giovedì 6 luglio 2023 presso la Sala “Piersanti Mattarella” del Palazzo Reale di Palermo alle ore 17.00 si svolgerà il convegno “Investimenti, lavoro e formazione per rilanciare l’economia Prospettive di sviluppo per la Sicilia – Laboratorio di Co-Governance”. Obiettivo del convegno è il dialogo tra cittadini e amministratori locali e regionali alla ricerca di nuove strategie e progetti per dare concretezza al valore del processo partecipativo. Per mesi, cittadini, imprenditori ed esponenti del mondo politico hanno avviato un percorso di dialogo e di confronto per analizzare il tema del lavoro con i suoi vari aspetti, soprattutto per ciò che riguarda le ridotte possibilità occupazionali per i giovani e la “fuga” dalla nostra Regione verso altre zone del paese o all’estero. Con il metodo di co-governance (una pratica che ha come obiettivo quello di accrescere i processi partecipativi ad ogni livello) i diversi attori sociali hanno lavorato, in un intenso e proficuo confronto, sul tema del lavoro che costituisce una piaga storica della Sicilia. L’ingegnere Giancarlo Bellina, co-presidente Mppu Sicilia e vicepresidente di Confindustria Siracusa, presenterà il documento del laboratorio di co-governance. Il documento, contenente le valutazioni e le analisi emerse durante i numerosi incontri, vuole essere un contributo di proposte per innescare processi virtuosi di cooperazione tra la funzione mediatrice della politica, la qualità tecnica degli esperti e il sapere dei cittadini, dando così valore e concretezza alla democrazia.

Articolo di Elena Scaffidi