Barcellona Pozzo di Gotto: ok per la concertazione sui buoni pasto, “strumentalizzazioni sulle indennità”

L’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha aderito alla richiesta della Cisl Fp per programmare un tavolo di concertazione sulla questione dei buoni pasto.

Il sindaco Pinuccio Calabrò ha evidenziato come proprio il suo esecutivo abbia regolarmente inserito in bilancio le risorse necessarie all’erogazione dei buoni pasto ai dipendenti comunali. Il parere dei revisori dei conti è stato però contrario in quanto i buoni pasto vengono considerati dalla normativa in vigore spese non necessarie in un comune in pre-dissesto ormai da diversi anni.

L’amministrazione a questo punto spera che sede di confronto il sindacato possa trovare soluzioni che siano in linea con la normativa e con il parere dei revisori.

Riguardo all’aumento delle indennità degli amministratori il sindaco ha evidenziato come il sindacato sia incappato in strumentalizzazioni, visto che la giunta ha rinunciato totalmente all’adeguamento delle indennità a far data dal 1 gennaio 2023, seppur previsto dalla normativa nazionale e regionale e nonostante il parere favorevole dei revisori dei Conti.

La Cisl Fp ieri, con il segretario generale Giovanna Bicchieri ed il responsabile delle funzioni locali Maurizio Giliberto aveva denunciato tra gli altri, oltre alle vertenze relative alle indennità e ai servizi erogati dal comune , anche il fatto che i lavoratori avessero diritto a percepire il salario accessorio e i buoni pasto.