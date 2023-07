Domani alle 12 messaggio di allerta sui telefonini dei Siciliani. Si testa “IT- Alert”

La Regione Siciliana ha aderito alla sperimentazione del sistema di allarme pubblico it-alert; per domani 5 luglio, alle ore 12.00, saranno inviati specifici messaggi sui telefoni cellulari presenti al momento sull’isola. Questa sperimentazione rientra nell’ambito delle iniziative per implementare la sollecita comunicazione alla cittadinanza nell’imminenza o al verificarsi di emergenze di protezione civile di rilevante gravità. Il Servizio Nazionale della protezione civile con IT-alert integrerà le modalità di informazione e comunicazione già previste per informare la popolazione e favorire l’adozione delle misure di autoprotezione in rapporto alla specifica tipologia di rischio e al contesto di riferimento.