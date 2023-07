Perchè non si avvia il tavolo periodico tra associazioni e comitati con i rappresentanti del trasporto ferroviario regionale, Trenitalia e Rfi?

Anche Alfio La Rosa presidente Federconsumatori Sicilia, Angelo Pisano presidente Federconsumatori Agrigento e Tania Di Marco presidente Comitato Pendolari Palermo-Agrigento-Canicattí, come i rappresentanti del comitato pendolari siciliani e di alcune associazioni di categoria hanno evidenziato come da oltre un anno la Regione Siciliana non avvia il tavolo di confronto periodico tra associazioni e comitati con i rappresentanti del trasporto ferroviario regionale, Trenitalia e Rfi.

“Diverse le proposte e le segnalazioni che attendono risposte, nessun riscontro alle

innumerevoli email e raccolte firme, un silenzio assordante che non conosce precedenti e

dimostra disinteresse da parte dell’assessore Alessandro Aricó verso comitati e

associazioni che da anni collaborano in maniera gratuita e disinteressata a nome dei

siciliani viaggiatori. Atteggiamento di cui non si conoscono le motivazioni e che, di conseguenza, lascia i pendolari con gravi problemi irrisolti e con la sensazione di abbandono da parte delle Istituzioni che dovrebbero rappresentarli.”