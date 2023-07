Caronia, minorenne aggredito finisce in ospedale. Indagano i Carabinieri

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto la notte tra sabato e domenica scorsi, nei pressi di un locale notturno situato nel territorio di Caronia.

Un minorenne, residente in un comune dell’hinterland nebroideo, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale, a causa di ferite lacero contuse in molte parti del corpo, anche al volto. Il ragazzo, tenuto sotto osservazione fino a domenica all’ospedale di Sant’Agata di Militello dove è stato condotto, è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Le ferite potrebbero essere riconducibili ad una brutta rissa o, peggio, ad un pestaggio.

Per ricostruire quanto accaduto sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della locale stazione e della compagnia di Santo Stefano di Camastra, coordinati dal capitano Adolfo Donatiello. I militari dell’Arma hanno anche acquisito le registrazioni dei sistemi di video sorveglianza del locale. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi.