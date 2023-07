Brolo, convegno sulla figura del “caregiver” e del suo ruolo sociale promosso da “Semplice…Mente Insieme Odv”

Si è svolto Domenica 2 luglio, presso la sala Rita Atria a Brolo il secondo Convegno organizzato dall’Associazione Semplice…Mente Insieme Odv di Brolo.

Il tema scelto quest’anno è stato: “Il caregiver: chi è e qual è il suo ruolo sociale”. L’evento è stato patrocinato gratuitamente dal Comune di Brolo, dall’ Ordine degli Assistenti Sociali Consiglio regionale della Sicilia, l’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, la Rete Civica della Salute, l’Associazione Regionale dei Riferimenti Civici della Sussidiarietà, il Lions Club Capo D’Orlando, l’Asp di Messina, l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Messina.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Brolo On. Giuseppe Laccoto nonchè Presidente della Commissione Sanità della Regione Siciliana, della Dott.ssa Maria Baronello delegata dall’Ordine degli Assistenti Sociali Regione Sicilia e del Dott. Renato Longo Presidente Lions Club Capo D’Orlando, si è passati a trattare l’argomento con gli illustri relatori con interventi su punti di vista diversi, in base alle loro professioni, sulla figura del caregiver, che occupa un ruolo informale di cura, supporto e di vicinanza e che è partecipe dell’esperienza di malattia del malato e che si impegna nelle attività quotidiane di cura alla persona.

Sono intervenuti: la Dott.ssa Daniela Tumeo, Assistente Sociale Specialista nei Comuni di Mirto, Castell’Umberto, San Salvatore di Fitalia e Frazzanò e già Giudice Onorario minorile alla Corte d’Appello di Messina, che ha relazionato su “chi è il caregiver”; la Dott.ssa Rosita Raffaele, Avvocato del Foro di Patti, che prevalentemente si occupa di tutela dei diritti previdenziali ed assistenziali, che ha relazionato su “Il caregiver tra diritti e doveri”; la Dott.ssa Marilena Foti, Psicologa esperta in neuropsicologia clinica, nonché vice presidente dell’Associazione Semplice…Mente Insieme, che ha relazionato su “La fragilità del caregiver”; il Dott. Carmelo Staropoli, Neurologo e Neurochirurgo ASP 5 Messina, che ha relazionato su “Il caregiver e la demenza”; infine è intervenuto il Prof. D’Amico Ferdinando, Geriatra Asp Messina, a conclusione dell’evento per un punto di vista sull’argomento grazie alla sua grande esperienza clinica, dando chiarimenti e spunti a domande tra i vari relatori e amici presenti.

L’Associazione “ricorda Marisa Briguglio Presidente” nasce come progetto a Settembre 2019 e si concretizza come Associazione nell’ottobre 2020, ed ha come obiettivo quello di promuovere iniziative e servizi per la prevenzione e promozione della salute nella terza età, attraverso attività di stimolazione e riabilitazione cognitiva con la finalità di rallentare l’invecchiamento e i disturbi della memoria.

Soddisfatta dell’evento, Marisa Briguglio dichiara: ”si sono poste le basi da Brolo per un laboratorio di studio in sinergia con le varie figure professionali, per rendere la figura del caregiver “informato e formato”.