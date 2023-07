Sant’Agata Militello, scontro frontale tra auto e furgoncino. In ospedale gli occupanti dei mezzi

Uno scontro frontale tra un’auto e un furgoncino si è verificato questo pomeriggio poco dopo le 17 sulla circonvallazione Monaci a Sant’Agata Militello.

A scontrarsi un furgoncino Citroën, condotto da un uomo e che pare viaggiasse in direzione Palermo ed una Alfa Romeo Giulietta, con a bordo una famiglia – marito moglie e tre figli – che si dirigeva in direzione opposta. Tutti gli occupanti dei mezzi coinvolti sono stati soccorsi dai sanitari del 118, che li hanno condotti in ospedale, per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

A ricostruire la dinamica del sinistro saranno ora i Carabinieri della sezione radiomobile di Sant’Agata Militello che hanno effettuato i rilievi.

“Non è il primo sinistro che si verifica in questo tratto” ci dicono i residenti “soprattutto in caso di pioggia. Sarebbe opportuno che si effettuassero delle verifiche sulle buone condizioni della strada.”

Sul posto la ditta SOS strade che ha effettuato le operazioni di bonifica del manto stradale.