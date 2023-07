Vulcano – Capo d’Orlando: domani la traversata “No Limits”. Sfida a fatica e barriere architettoniche

Attraversare i 37 km di mare che separano il Lido “Asino Beach” sull’Isola di Vulcano e la spiaggia di Capo d’Orlando, sfidando i propri limiti, ma anche il pregiudizio su sport, movimento e disabilità. Questa l’iniziativa nata dal gemellaggio tra le associazioni “NoLimits-Al di là del Muro” di Capo d’orlando e “Ricominciamo a Volare” di Vigevano, presentata ieri in conferenza stampa al Posto turistico Capo d’Orlando Marina.

Una vera impresa dal grande valore simbolico in cui si cimenteranno gli atleti paralimpici di canoa e nuoto che prenderà il via nella mattina di domenica 2 luglio da Vulcano. Arrivo previsto nel pomeriggio, poi la cerimonia di premiazione al lido “No Limits” di Capo d’Orlando”, che proprio oggi riapre i battenti per la stagione balneare 2023.