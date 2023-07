Sant’Agata Militello, furto in abitazione in pieno giorno. Indagano i Carabinieri

Un furto in abitazione in pieno giorno e nel cuore del centro urbano. È successo ieri, venerdì 30 giugno a Sant’Agata di Militello, intorno alle 10 del mattino, in uno stabile vicino al centralissimo cinema Aurora.

Vittime del furto una coppia di coniugi in pensione. Approfittando della loro assenza, i ladri, che secondo le prime informazioni potrebbero essere almeno due, si sarebbero introdotti nell’appartamento, sottraendo denaro e preziosi, per poi dileguarsi. Al rientro dei proprietari, che hanno trovato l’amara sorpresa, è scattato l’allarme.

Sul posto i Carabinieri della compagnia di Sant’Agata Militello che hanno immediatamente effettuato i rilievi ed avviato le indagini. Al vaglio dei militari dell’Arma ci sono le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati in zona, che potrebbero fornire informazioni utili ad identificare i soggetti coinvolti nel furto.