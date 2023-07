San Filippo del Mela: Sarà inaugurato un monumento dedicato al Beato Carlo Acutis

Sarà inaugurato domani, domenica 2 luglio alle ore 20:15, il monumento dedicato al Beato Carlo Acutis.

Il monumento sarà posizionato nello spiazzale adiacente al palazzetto dello sport e la scelta del luogo non è casuale in quanto determinata dal fatto che si doveva riqualificare quella piccola zona in stato di abbandono, una zona di sport, frequentata anche da giovani e bambini.

La significativa iniziativa dell’amministrazione comunale è stata dettata dal fatto che pochi mesi fa è stato intitolato, al Beato Acutis, anche l’oratorio di San Filippo del Mela centro.

Alla manifestazione parteciperanno le più importanti cariche politiche, militari e religiose del centro tirrenico.