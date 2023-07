Ficarra, adesione a Messina Acque, tra polemiche e criticità

Il consiglio comunale di Ficarra, a maggioranza ha aderito alla società “MessinAcque” per la gestione del servizio idrico integrato nella forma pubblico-privata. I consiglieri di minoranza del gruppo “Ficarra Bene Comune” Nino Pizzino, Mela Marraffa e Patrizia Sciacca hanno votato contro e intendono attivare anche un referendum consultivo per dare voce ai cittadini. L’opposizione ha ribadito che potrebbero esserci effetti negativi per i cittadini come l’aumento delle tariffe dei costi sicuri in bolletta, la gestione del servizio e la fine dell’acqua intesa come bene pubblico. Il sindaco Basilio Ridolfo ha evidenziato che la sua proposta della gestione pubblica in house del servizio idrico prospettata a suo tempo, non ha dato effetti; ha ricordato ancora come lo Stato abbia commissariato la Regione e quest’ultima abbia commissariato l’Ati Idrico, perché non ha dato un seguito alla scelta del gestore del servizio. Per Ridolfo per il comune la scelta era obbligata.