Brolo – Dal gelato al jazz, al concerto di Giusy Ferreri: gli eventi estivi presentati dall’Assessore Ricciardello

Il comune di Brolo vuole ritornare agli antichi fasti e proporre ai cittadini e soprattutto a visitatori e turisti eventi di primordine rilanciando anche la propria ricettività. Si tratta di eventi che in passato hanno calamitato l’attenzione generale e che l’esecutivo spera possano ripetere o addirittura far aumentare il numero di chi ha preferito Brolo per le proprie serate estive. Dal gelato al jazz, dal carnevale al concerto di Giusi Ferreri e poi alle degustazioni e ad altre manifestazioni per il territorio.