Approvato il consuntivo l’esecutivo è alle prese con il bilancio preventivo, mentre arriva l’estate e di norma, in periodi come questo le amministrazioni spendono di più per abbellire il paese, organizzare eventi e rendere il territorio all’altezza per accogliere i turisti e chi ritorna in città per trascorrere giorni spensierati tra il mare e la famiglia. Non avendo il preventivo approvato, si deve fare di necessità virtù.