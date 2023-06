Novara di Sicilia vince il premio “Piccolo comune amico”

C’è tanta gioia tra gli amministratori e gli abitanti di Novara di Sicilia per l’assegnazione del premio “Piccolo Comune Amico 2023”, progetto realizzato dal Codacons in collaborazione con Coldiretti, Aci, Anci, Enac, Synbola, Intesa Sapaolo, Fit, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Uncem e il patrocinio del Ministero delle Imprese e del made in Italy.

Il piccolo Comune nebroideo è risultato vincitore per la categoria 𝐂𝐔𝐋𝐓𝐔𝐑𝐀, 𝐀𝐑𝐓𝐄 𝐄 𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 grazie anche al Teatro Comunale “Riccardo Casalaina”, ai suoi eventi e alle sue tradizioni.

La premiazione si svolgerà il 12 luglio a Roma, all’interno dell’accogliente Palazzo Rospigliosi, alle ore 9:30.

Evento che sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Codacons.

Tutti i Comuni vincitori, assieme ai propri prodotti locali, alle aziende e alla storia del territorio, saranno pubblicizzati sia attraverso la creazione di una mappa interattiva consultabile attraverso apposita app, sia mediante campagne promozionali diffuse da tutti i canali comunicativi dei partner del progetto, portando alla conoscenza delle eccellenze vincitrici in tutto il mondo.