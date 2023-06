Basket Barcellona 4.0, si lavora su più fronti

La conquista della Serie B Interregionale ha dato una ventata di entusiasmo ai tifosi di Barcellona Pozzo di Gotto che la palla a spicchi ce l’hanno nel cuore.

La neo società guidata dall’Avvocato Massimo Romano sta lavorando su più fronti, la messa in sicurezza del Palalberti, la ricerca di nuovi sponsor e fino a questo momento sono tante le aziende che hanno sposato il progetto e definire l’organico entro fine luglio per poter iniziare la preparazione a ranghi compatti.

Il telefono del Direttore Sportivo Renzo Crisafulli è caldissimo, in dirittura di arrivo la firma di Luka Lalic nel ruolo di ala piccola, l’atleta serbo, ex Gravina nella scorsa stagione, sarà il giocatore chiamato a sostituire l’argentino Andres Duval richiesto da diverse squadre in serie C Silver.

Per quanto riguarda il centro titolare si sta lavorando su Lorenzo Tartamella, la scorsa stagione a Piazza Armerina e poi a Messina, e per Ndaye Fallou la scorsa stagione a Pozzallo in C Silver.

Voci di corridoio dicono che è stata fatta anche una proposta anche alla guardia Davide Frizzarin, atleta classe 2003, cresciuto a Rieti e la scorsa stagione protagonista a Cassino.

I giovani saranno i grandi protagonisti anche nella prossima stagione, come ha dichiarato il dirigente Bartolo Mancuso: “vogliamo consolidarci nel tempo e gestire tutte le energie economiche nel migliore dei modi, stiamo lavorando bene e la città sta rispondendo alla grande grazie anche all’avvento di tanti nuovi soci che hanno creduto in noi”