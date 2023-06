Messina – Ritrovato il cadavere di un 28enne all’interno di un’auto. Indagano i Carabinieri

Mistero a Messina. Questa sera è stato ritrovato il cadavere di un uomo di 28 anni, in via Madrenza a Zafferia. Il corpo si trovava all’interno di una Smart, parcheggiata in un terreno.

Il cadavere del giovane era in decomposizione, la morte potrebbe risalire alle 24-48 ore precedenti.

Secondo le prime informazioni il corpo apparterebbe a un giovane di 28 anni di cui ieri era stata denunciata la scomparsa, da parte della famiglia. Sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. In corso tutti gli accertamenti.