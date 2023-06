Raccuja – La presentazione del progetto “Terra dei Nebrodi” – Video e interviste

Puntare sui prodotti locali e sul valore aggiunto della filiera corta, allearsi con le altre imprese del comprensorio per creare un paniere di eccellenze enogastronomiche che diventi il biglietto da visita di quel territorio. E’ questa l’idea della ATS di 9 imprenditori di Raccuja, Sinagra, Ucria e Floresta, che hanno scommesso sulle vetrine e i mercati locali, la forza propulsiva di una campagna di comunicazione efficace e del lavoro di squadra. Il loro progetto, finanziato con oltre 149 mila euro a valere sui fondi del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2022, è stato presentato venerdì 23 giugno al castello Branciforti di Raccuja.

Tutela e valorizzazione del prodotto locale, difesa del made in italy, le azioni del Psr e in generale di tutte le istituzioni sono importanti strumenti per sostenere l’economia e l’occupazione sul territorio. Ne abbiamo parlato ieri con il sindaco di Raccuja, Ivan Martella ed Ella Bucalo, senatrice di FdI e il dott. Alberto Nuzzi del dipartimento regionale dell’agricoltura, presenti alla manifestazione di presentazione del progetto Terra dei Nebrodi.