“Pazza Estate”, la giovane Giorgia Ceraolo celebra l’estate con una clip musicale girata tra Capo d’Orlando e Piraino

Una relazione complicata, il mare e l’estate, un inno alla bellezza della vita e alla forza dell’amore anche quando sembra svanito. Questi i temi del nuovo brano della pirainese Giorgia Ceraolo, cantautrice di soli 20 anni, che ha tutte le carte in regola per diventare la colonna sonora della stagione estiva pirainese 2023 e non solo.

Il singolo “Pazza Estate” è diventata una clip musicale, grazie alla collaborazione della giovane artista con il wavestudio di Pippo Faranda e le immagini girate dal videomaker orlandino Calogero Ricciardello.

Giorgia, appassionata di musica e canto da piccola, adesso sta cercando la sua strada partecipando alle selezioni di famosi talent show. Nella clip canta e balla la sua musica ritmata, tra spiagge, viuzze e scorci del nostro territorio per celebrare l’estate in Sicilia “catturando la passione, la vivacità e l’autenticità di questa terra unica” come ci spiega lei stessa. Il video è stato interamente girato tra Gliaca di Piraino, dove Giorgia vive, e Capo d’Orlando, il luogo in cui scrive e si ispira per la sua musica.

Un progetto musicale, pubblicato da qualche giorno su tutti i digital store, che ha incontrato anche l’apprezzamento dell’amministrazione comunale di Piraino guidata da Salvatore Cipriano, che ha deciso di sostenerlo patrocinandolo.

Qui il link per vedere ed ascoltare 👉🏻 “Pazza Estate”.