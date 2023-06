Milazzo: Sabato sera in Piazza Duomo, tanta musica per non dimenticare Giuseppe Tusa

Si svolgerà sabato, 24 giugno dalle ore 20:00, in Piazza Duomo a Milazzo il “Giuppy Black DJ – Not to forget” per no dimenticare Giuseppe Tusa morto a causa della tragedia della torre dei piloti di Genova avvenuta alle ore 23:05 del 7 maggio 2013.

La famiglia per il decennale della sua scomparsa ha voluto organizzare l’evento musicale per coinvolgere tantissimi giovani e con la presenza di DJ Molella che è stato per Giuseppe Tusa una sua guida musicale.

Musica e ricordi per una serata dedicata al giovane DJ milazzese che è rimasto nei cuori delle persone.