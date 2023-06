Milazzo: Il plotone di Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over di scena a Villa Cuciti

Eleganti, disinvolte e belle le partecipanti ai concorsi Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over.

Un turbinio di emozioni in una serata dedicata alla moda e al divertimento davanti ad un pubblico attento che ha potuto apprezzare, ancora una volta, bellezza siciliana.

Un plotone che ha rappresentato vari comuni della Sicilia Orientale: la sedicenne Melania Ficarra è di San Pietro Clarenza e ha vinto il titolo abbinato alla Secoti, azienda leader nella costruzione di strutture in legno; Helena Cannata è di Piedimonte Etneo, Erica Agata Lentini ed Erika Lavina Trovato sono di Catania, la prima si è aggiudicata il titolo abbinato alla Kerson Viaggi di Olivarella ed è stata premiata da Gianni Di Paola fondatore dell’azienda, la seconda è approdata alla finale regionale con il titolo abbinato ai professionisti ID Parrucchieri di Milazzo.

Tra le premiate anche Eva Mangano di Capo d’Orlando che è stata incoronata con il titolo Aicon Yachts, Chiara Siciliani di San Filippo del Mela che ha conquistato il pass per la finale con il titolo Passo Passo, nota azienda che propone calzature, accessori e abbigliamento.

Miss con tanti sogni nel cassetto e tanti hobby, Maria Grazia Ferro di Mirabella Imbaccari, premiata con il titolo Nobis Assicurazioni dell’Agente Francesco Mancuso cura il suo fisico andando in palestra per quattro volte a settimana, Gaia Sottile di Milazzo è una ginnasta, mentre Adriana Zuccaro di Catania è un’atleta di nuoto sincronizzato.

Tra le Miss Reginette Over si sono messe in evedenza Tanya salvadore di San Filippo del Mela che è approdata in finale con il titolo Speedy Pollo di Barcellona Pozzo di Gotto, Simona Ruggeri di Messina che nel tempo libero ama fare immersioni subacquee, Rosaria Zuccaro di Catania che gioca a softbal e Carmen Floramo di Merì, la più eletta della categoria con il titolo Supermercati Sigma Marilù che si è aggiudicata anche una mini crociera in barca a vela con la Seven.

La carovana della bellezza farà tappa, per la 14^ selezione, il 1 luglio a Villa Cuciti di Milazzo e sempre nella città del capo il 7 luglio super casting al Bar Da Monica.