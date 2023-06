Emergenza crack, numeri allarmanti. Grasso (FI):“Grave minaccia per le nuove generazioni. A breve un bando regionale per l’inclusione sociale”

“L’emergenza Crack rappresenta una grave minaccia per la nostra società, in particolare per le nuove generazioni, più vulnerabili agli effetti distruttivi di questa sostanza. In Commissione antimafia all’Ars stiamo seguendo il caso per creare una sinergia tra tutte le Istituzioni locali , regionali, statali, così come il coinvolgimento del Terzo settore. Abbiamo anche chiesto agli Assessori regionali Albano e Volo una maggiore collaborazione che si trasformerà in un bando che a breve uscirà per favorire l’inclusione sociale. Dobbiamo proteggere le giovani generazioni, offrendo loro alternative positive e fornendo loro gli strumenti necessari per respingere l’attrattiva delle sostanze stupefacenti”.

Lo afferma la deputata regionale di Forza Italia all’Ars, on. Bernardette Grasso, nonché Vicepresidente della Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia.