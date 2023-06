Oliveri – E’ stato realizzato il “Muro della Sicilianità” con i fondi della democrazia partecipata

Da qualche giorno a Oliveri è possibile ammirare il “Muro della Sicilianità”: una raccolta degli antichi proverbi, scelti per far sorridere e riflettere, trascritti su pannelli di ceramica che rigenerano un muro in cemento.

Ad accompagnarli ci sono immagini di vere e proprie icone siciliane, del cinema, della musica e della cultura.

I realizzatori di queste opere hanno voluto spingere le persone, prima ad ammirare l’immagine, poi a soffermarsi sul significato delle parole che lo accompagnano.

Un altro passo avanti e un altro sogno che prende forma, l’idea di riqualificazione degli spazi. Un altro passo avanti verso l’ambizioso obiettivo di realizzare una galleria d’arte diffusa sul territorio.

Un progetto realizzato interamente con i fondi della Democrazia Partecipata.

L’amministrazione comunale, porge un ringraziamento a Amedeo Forlin, per avere ancora una volta condiviso con noi la sua prodigiosa capacità artistica e a Carmelo Bisignano, per aver lavorato per l’affissione dei quadri di ceramica.

Angela Serena Lo Conti