Brolo, visite guidate gratuite al borgo e al castello e il lancio del brand “Borgo di Bianca Lancia”

La promozione turistica al centro dell’agenda dell’amministrazione comunale di Brolo, che punta a dare impulso al comparto.

Visite gratuite ogni sabato alle 18, a partire dal 24 giugno prossimo per sponsorizzare il borgo di Bianca Lancia e il castello e dare la possibilità a chiunque di poter approfondire gratuitamente la conoscenza dei luoghi di interesse storico-culturale a Brolo. Questo l’obiettivo di un nuovo progetto per la valorizzazione turistica del centro tirrenico, realizzato dall’amministrazione comunale, in sinergia con la locale Pro Loco e circolo Anspi Brolo.

Un’occasione da non perdere, per un tour rigorosamente a piedi, tra vie, fatti e personaggi storici da un lato e suggestione della leggenda, dall’altro. La passeggiata, infatti, oltre alla classica visita guidata in tre o 4 tappe con partenza dalla villa comunale in Via Dante e arrivo al giardino interno del castello, prevede degli speciali incontri con anziani del luogo, che racconteranno storie e aneddoti locali, così come tramandati dal racconto popolare. Chi vorrà, invece visitare il museo della tortura e le sale interne del castello, dovrà pagare il relativo ticket. Per partecipare alla visita guidata occorre prenotare chiamando l’Ufficio Turistico al numero 0941 561224.

Un’idea che si incastra a perfezione con un altro importante progetto redatto dal comune di Brolo in collaborazione con l’Università di Firenze e finanziato dal Ministero della Cultura, che punta al lancio e alla valorizzazione del brand “Borgo di Bianca Lancia”, che oltre ai due enti promotori, coinvolge in modo trasversale la Pro Loco, l’associazione commercianti VOAB e le scuole cittadine. Un lavoro avviato già da tempo e che ha tenuto impegnata l’amministrazione comunale tutta e particolarmente caro al vice sindaco Carmelo Ziino. I contenuti, le finalità e e modalità di esecuzione del progetto verranno presentati al pubblico con una conferenza stampa che si terrà lunedì 3 luglio 2023.