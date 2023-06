Maturità 2023 al via, ecco le tracce dell’esame di Italiano. Quasimodo, Moravia, Piero Angela e Oriana Fallaci tra i selezionati

Maturità 2023 al via in tutta Italia. Si inizia oggi con il tema di Italiano. Gli studenti avranno un massimo di 6 ore per portare a termine il compito.

Ecco le tracce della prima prova:

Tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario)

Proposta A1: Salvatore Quasimodo, “Alla nuova luna”

Proposta A2: Alberto Moravia, “Gli indifferenti”

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentato)

Proposta B1: testo tratto da Federico Chabot, “L’idea di nazione”

Proposta B2: testo tratto da Piero Angela, “Dieci cose che ho imparato”

Proposta B3: testo tratto da Oriana Fallaci, “Intervista con la storia”

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativi su tematiche di attualità)

Proposta C1: Lettera aperta al Ministro Bianchi sugli esami di maturità

Proposta C2: testo tratto da Marco Belpoliti, “Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp”