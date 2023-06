Torrenova, Enzo Francesco Sberna – Liceo Sciascia Fermi – vince a Roma e vola a Zurigo ai Campionati Internazionali di Chimica

Ancora una grande soddisfazione per Enzo Francesco Sberna, studente di Torrenova della classe V D di Scienze Applicate del Liceo Sciascia-Fermi di Sant’Agata Militello.

Dopo la selezione regionale dei Giochi e Campionati Internazionali della Chimica, il giovane 19enne ha superato le finali nazionali, che si sono svolte a Roma dal 24 al 26 maggio scorsi ed è entrato nella squadra olimpica dei 4 studenti che volerà a Zurigo, per i Campionati internazionali di chimica – International Chemistry Olympiad – che si terranno dal 16 al 25 luglio prossimi, presso la prestigiosa sede del Politecnico Federale (ETH).

4 gli studenti scelti per la delegazione ufficiale italiana, che rappresenteranno dunque l’Italia: per la categoria di concorso B, riservata agli studenti del triennio dei Licei oltre al torrenovese Sberna, ci sarà Luca De Masi del Liceo Scientifico Cosimo De Giorgi di Lecce; per la categoria C, riservata invece agli studenti del triennio dei nuovi Istituti Tecnici, settore Tecnologico, indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie concorrono Zefiro Ferraro Fano dell’IT Carlo Cattaneo di San Miniato e Andrea Grossi dell’ITIS Enrico Mattei di Urbino.

L’International Chemistry Olympiad, competizione per giovani chimici, è giunta alla sua edizione numero 55. L’obiettivo delle Olimpiadi è stimolare e incoraggiare gli studenti delle scuole medie scientificamente interessati e di talento e promuovere lo scambio internazionale. “Finding Solutions” sarà il tema principale delle Olimpiadi internazionali della chimica 2023.

I giovani, accompagnati da un Head Mentor, un Mentor e fino a 2 Observer, oltre a due giorni di esami, vivranno la Svizzera in tutta la sua bellezza. Sarà la Società Italiana della Chimica, che ha organizzato le fasi nazionali dei Campionati di Chimica in Italia, a provvedere a tutti gli aspetti organizzativi della partecipazione dei 4 studenti selezionati ai Campionati Internazionali della Chimica.