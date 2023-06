Capo d’Orlando – Incuria in spiaggia, la segnalazione di alcuni bagnanti. Installate le docce

Problemi di incuria a Capo d’Orlando. Con l’arrivo dell’estata la cittadina tirrenica è pronta ad accogliere turisti e bagnanti, dal lungomare e fino a San Gregorio.

Sono stati riscontrati però diversi problemi. Alcuni cittadini ci hanno segnalato la spiaggia sporca, con detriti di ogni tipo.

Sono invece state installate le docce in spiaggia: già attive quelle posizionate dal Faro fino alla fine del Lungomare Ligabue. In questi giorni gli operai al lavoro per posizionare le docce sulla Trazzera Marina e nel borgo di San Gregorio.