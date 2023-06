Speciale post-elezioni. Questa sera alle 21 negli studi di AM ospite Giuseppe Princiotta, neo sindaco di San Fratello

Dall’emergenza frana, alla protesta dei commercianti, alla questione ATO idrico e tributi. Questa sera alle 21 su Antenna del Mediterraneo si parlerà di futuro e programmi amministrativi per il comune di San Fratello, con il sindaco neo eletto Giuseppe Princiotta, ospite dello speciale post-elezioni “Zenith”. Conduce in studio Massimo Natoli.

La trasmissione andrà in replica anche domani, alle 14.00 subito dopo il tg.

Intanto a San Fratello si è già tenuta la seduta di insediamento del consiglio comunale, con le dimissioni dalla carica di consiglieri di Benedetto Reale, Luigi Mondello e Francesco Salanitro, nominati assessori, insieme a Fortunata Gambitta, che invece mantiene la doppia carica di assessore e consigliere. Rinviata, invece, l’elezione del presidente del consiglio e del vice per l’assenza del consigliere di minoranza Salvatore Di Bartolo, che non ha consentito l’insediamento del plenum. Entrano in consiglio nel gruppo di maggioranza per surroga Anna Calcò, Rosalia Galati Pontillo e Filadelfio Ziino.