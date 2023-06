“Le disabilità neuro-evolutive: prospettive per un mondo più inclusivo” 22 giugno al teatro Cicero di Cefalù

Il presente e il futuro dei bambini con deficit neuro-evolutivo: dall’autismo all’iperattività. Quali servizi e quali prospettive per loro e le famiglie coinvolte?

Riguarda l’incontro dal titolo “Le disabilità neuro-evolutive: prospettive per un mondo più inclusivo” di giovedì 22 giugno alle 9 al teatro Salvatore Cicero in via Salvatore Spinuzza 115 a Cefalù. Tanti i temi, gli interventi e le persone che si alterneranno al microfono. Si comincerà con i saluti istituzionali del sindaco Daniele Salvatore Tumminello. Mentre l’ex dirigente scolastico Giuseppe Simplicio parlerà del ruolo della scuola nella gestione degli studenti con disabilità neuro-evolutive. Parleranno poi i relatori e la dottoressa Maria Letizia Di Liberti, dirigente generale del dipartimento della Famiglia e delle politiche sociali. L’ex dirigente scolastico Giuseppe Simplicio tratterà il ruolo della scuola nella gestione degli studenti con disabilità neuro-evolutive. La dottoressa Laura Modaro, assessore alle Politiche Sociali per il Comune di Cefalù, e il dottor Fabio Favognano, responsabile del settore Servizi Scolastici e Politiche Sociali per il Comune di Cefalù, parleranno di “Interventi mirati alla completa integrazione scolastica e sociale dei bambini con disabilità”. Mariadonata Fricano, responsabile orientamento al lavoro del centro studi Aurora Ets, parlerà del ruolo dell’operatore Asacom (assistente all’autonomia e alla comunicazione dei disabili) nelle scuole. Inoltre il Dottore Giuseppe Battaglia, professore associato di Scienze psicologiche e pedagogiche dell’esercizio fisico e della formazione, si occuperà del tema “Lo sport come mezzo di inclusione per bambini e adolescenti con disabilità neuroevolutive”.

L’incontro è pubblico.

Articolo di Elena Scaffidi