Capo d’Orlando – Cede nuovamente l’asfalto in via Veneto, auto rimane bloccata

Nuove problematiche per le strade di Capo d’Orlando. Una settimana fa un camion era rimasto bloccato circa 4 ore all’incrocio tra via Vittorio Veneto e via Pirandello: l’asfalto, probabilmente a causa del peso del mezzo, era ceduto e la ruota del tir era rimasta bloccata.

Erano dovuti intervenire i Vigili del Fuoco, per colmare il vuoto creatosi e liberare il tir. Questa mattina però la scena si è ripetuta e questa volta a rimanere bloccata è stata una normale auto che transitava in zona. Probabilmente le forti piogge di questa mattina avranno reso l’asfalto più fragile.

Si attende adesso l’intervento delle forze dell’ordine per liberarla. Sul posto la Polizia Municipale. La strada è stata chiusa al transito