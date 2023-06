Alcara Li Fusi: dal 23 al 25 giugno tra sacro e profano, tra San Giovanni Battista e u Muzzuni

Per la festa del Muzzuni il territorio di Alcara Li Fusi si apre ai visitatori e ai turisti, a quelli che apprezzano le tradizioni tra il sacro ed il profano e l’enogastronomia e anche a chi è appassionato di escursioni.

La tregioni, tra u Muzzuni e San Giovanni Battista, in programma dal 23 al 25 giugno, vivrà tra musica, degustazioni e territorio e segue in prospettiva una serie di eventi che l’amministrazione di Alcara Li Fusi presieduta dal sindaco Ettore Dottore vuole scaglionare ogni mese, in modo che turisti e visitatori abbiano occasioni per recarsi nel centro montano.

Ma andiamo alla festa del Muzzuni, che quest’anno cade di sabato, quale migliore occasione per offrire a tanti che stanno già prenotandosi presso le strutture ricettive un fine settimana ad Alcara Li Fusi.